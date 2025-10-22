本港失業率創近3年新高　學者：經濟轉型與滴漏效應減弱成關鍵

本港最新失業率攀升至3.9%，創近3年新高。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今早(22日)在港台節目表示，此現象與主要受到經濟轉型影響。此外，市民消費模式近年發生轉變，對零售及飲食業帶來壓力，旅客消費習慣亦轉為深度文化旅遊，減少購物支出，進一步影響相關行業。他認為，經濟轉型為常態，可加強經濟活動，創造新興行業與職位，並為失業人士提供技能提升、再培訓及實習機會，以協助他們重返職場。

部分行業需調整營運模式

麥萃才又提到，近年樓價下跌，導致私人發展商推盤意欲減弱，建築速度放緩，部分從業員因而面臨就業困難，反映經濟轉型過程中的結構性問題。而在過程中，部分行業需調整營運模式，若從業員未能配合市場需求，可能面臨離職壓力。他進一步解釋「滴漏效應」，以往依賴高收入階層消費帶動下層經濟活動，但現時香港人口年齡中位數逾40歲，許多人傾向儲蓄或再投資，為子女教育或退休作準備，消費意願減弱，削弱「滴漏效應」。