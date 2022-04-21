本港失業率升至5%　逾18.8萬人無工開

政府統計處公布，經季節性調整的失業率由上月公布、於去年12月至今年2月的4.5%，上升至今年1月至3月的5%；就業不足率亦由2.3%上升至3.1%。至於失業人數，去年12月至今年2月的161,600人，增加約2.69萬人，至188,500人；就業不足人數則由8.92萬人，上升至11.7萬人。

政府統計處表示，差不多所有主要經濟行業不經季節性調整的失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

餐飲業失業率升至11%

勞工及福利局長羅致光指，勞工市場在本地第五波疫情下嚴重受壓，按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率上升1.8個百分點至8.9%，其中餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。羅又指，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。大多數其他行業的失業率亦上升。

料消費相關行業逐步改善

羅致光指，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券的發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業的就業。此外，政府亦推出多項紓緩措施，包括即將展開的「2022保就業」計劃，以支援企業和保障員工就業。