本港失業率稍跌至5.1%　失業人數減至19.1萬人

隨着第五波疫情放緩後，社交距離措施於4月中起逐步放寬，政府統計處今日（17日）公布新一期失業率數據，經季節性調整3至5月失業率跌至5.1%，較2至4月的5.4%減0.3個百分點，同期失業人數減至19.1萬人。

與2002年2月至4月比較，在2022年3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業；而失業人數則由2022年2月至4月的206,100人下跌至2022年3月至5月的191,400人，減少約14,700人。

只要 本地疫情維持受控 情況就會改善

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，失業和就業不足情況在2022年3月至5月隨着本地疫情緩和及社交距離措施在期內較後時間逐步放寬而有所改善。新一輪消費券計劃和『2022保就業』計劃亦對就業市場有幫助。他亦展望未來，相信只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改善。政府會推出各項支援措施將繼續有助支援企業和保障員工就業，因此，社會各界必須與政府齊心合力控制疫情，政府亦會繼續密切留意相關情況。