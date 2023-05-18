本港失業率連跌12個月至3%　孫玉菡：料未來數月數字再有改善

香港失業率連續12個月下降，亦是近3年半的新低。政府統計處公布數據，指本港今年2月至4月的經季節性調整失業率為3%，較1月至3月的3.1%，下降0.1百分點；至於就業不足率維持1.2%。
總就業人數及總勞動人口亦見上升
政府統計處指，總就業人數由今年1月至3月的365.41萬人，升至2月至4月的365.59萬人，增加約1,800人；同期總勞動人口亦由376.92萬人，升至377,03萬人，增約1,100人。失業人數（不經季節性調整）由1月至3月的11.51萬人，下跌至2月至4月的11.44萬人，減少約700人；同期的就業不足人數亦由4.67萬，跌至4.45人，減少約2,200人。
而與今年1月至3月比較，在2月至4月期間，樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。
孫玉菡：料未來數月數字再有改善
勞工及福利局局長孫玉菡指，隨着本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，勞工市場繼續改善。他又展望經濟持續復蘇下，料勞工市場在未來數月應會進一步改善。
此外，勞工處在今年2月至4月期間，平均每月錄得10.66萬個來自私營機構的空缺，按年上升75%，較1月至3月的平均數字上升4.4%。