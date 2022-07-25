本港整體罪案升1.8%  詐騙案升幅逾四成

本港今年上半年錄得整體罪案數目有31,434宗，較去年同期30,871宗，增加1.8%(563宗)。暴力罪案則減少12.2%(569宗)至4,084宗。整體罪案上升，主要是由於詐騙案增加逾3,000宗，勒索及兇殺案件亦錄得顯著升幅，但行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打、搶掠、扒竊及車內盜竊的案件數字則錄得顯著跌幅，更是自1977年有備存半年統計數字以來最低。

詐騙案升幅顯著逾七成為網上騙案

詐騙案件方面，今年上半年詐騙案件的升幅顯著，由8,699宗增加至12,326宗，上升41.7個百分點(3,627宗)，超過七成與網上騙案有關。「網上購物騙案」(3,954宗)、「求職騙案」(1,706宗)、「投資騙案」(1,271宗)及「電話騙案」(786宗)錄得最大升幅，上升幅度為四成至約四倍。「投資騙案」及「電話騙案」涉及的損失金額仍然龐大，分別超過7億及4億，情況令人關注。「投資騙案」主要手法是「網戀投資騙案」及以虛假投資應用程式誘騙受害人，而「電話騙案」主要手法仍然是「假冒官員」及「猜猜我是誰」。

針對各類詐騙案件，警方一直採取情報主導的執法行動，過去半年瓦解多個詐騙集團，涉及超過1,000宗網「上購物騙案」、「網上求職騙案」、「網上投資騙案」、「電話騙案」等，拘捕超過250人，涉及騙款約5億。反詐騙協調中心持續發揮效用，勸止超過300宗騙案受害人匯出騙款，並攔截超過7億騙款。

201人違國安法被捕逾半已被檢控

另外，《香港國安法》執法情況，截至今年6月30日，警方共拘捕201人，當中超過一半已被檢控。為應對本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，警方於6月將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線63-666-999」，鼓勵市民就身邊可疑人、物品及活動提供線索，推廣「全民反恐 • 見疑即報」的意識。截至7月中，熱線共收到超過3,800個訊息，正就涉恐涉暴的舉報作出跟進。