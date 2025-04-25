本港新冠活躍程度創近半年新高　過去4周錄10死

中心總監徐樂堅說，截至本月19日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本陽性比率從四周前的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較四周前每公升約26萬拷貝顯著上升。污水監測數據亦顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢，由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，現時的新冠疫苗仍能有效預防。

徐樂堅說，過去四星期共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個案，大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過九成在過去6個月內沒有接種新冠疫苗。呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士包括幼兒及兒童盡快接種，而高風險市民特別是長者和長期病患者，應盡快接種額外加強劑，以預防新冠，並減低重症和死亡的風險。

另外，醫管局已於本月14日起啓動服務需求高峰期的特別措施，急症室和內科部門會在特定繁忙的日子和時段增加人手，縮短病人候診和在急症室滯候入院的時間、加強急症病房把關功能、透過醫院指揮中心協調出院程序及流程，加快病人出院或轉到復康醫院的流程等，以應付可能增加的服務需求。