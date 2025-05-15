本港新冠監察數據創一年新高 4周錄30宗死亡個案

本港新冠主要監測指標數據創一年新高。衞生防護中心今日(15日)表示，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從4周前的6.21%逐步增至13.66%；急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。此外，重症及死亡個案方面，過去4周錄得81宗涉成年人的嚴重個案，當中30人死亡。

根據最新的監測數據(截至本月10日的一周），污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及化驗所新增核酸檢測陽性數目在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從4周前(4月6日至12日的一周）的6.21%逐步增至13.66%，創近一年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約710,000拷貝，較四周前每公升約390,000拷貝亦顯著上升。同期，急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。



中心總監徐樂堅表示，去年年初，本地主流變異病毒株從XBB轉為JN.1，去年第三季則由JN.1轉為KP.2及KP.3，而今年3月下旬開始再轉為XDV，現時未有證據顯示XDV 會引致更嚴重疾病。中心會按世界衞生組織的建議，繼續密切監察變異病毒株的情況，慎防日後可能出現毒性較強或與疫苗不匹配的變異病毒株。

