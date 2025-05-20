本港最新失業率升至3.4%遜預期　失業人數增加約6600人

根據政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字。今年2月至4月的失業率上升至3.4%，差過市場預期的維持3.2%，就業不足率亦上升至1.3%。總就業人數減少約15,600人至3,677,100人，同期的總勞動人口亦減少約9,000人至3,806,500人。失業人數增加約6,600人至129,400人，就業不足人數亦增加約4,900人至47,600人。

與1月至3月比較，在2月至4月期間許多主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業有相對明顯的升幅。同期，資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率下降。就業不足率方面，上升主要見於建造業和清潔及同類活動業。