本港最新失業率升至3.4%遜預期　失業人數增加約6600人

根據政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字。今年2月至4月的失業率上升至3.4%，差過市場預期的維持3.2%，就業不足率亦上升至1.3%。總就業人數減少約15,600人至3,677,100人，同期的總勞動人口亦減少約9,000人至3,806,500人。失業人數增加約6,600人至129,400人，就業不足人數亦增加約4,900人至47,600人。
與1月至3月比較，在2月至4月期間許多主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業有相對明顯的升幅。同期，資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率下降。就業不足率方面，上升主要見於建造業和清潔及同類活動業。
新興需求和消費趨勢正逐漸成形
勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，但貿易摩擦近日有所緩和、內地經濟繼續增長，加上特區政府各項增強經濟動能的措施，以及整體經濟仍會正面增長，為勞工市場提供支持。他又指，近期雖然有商鋪結業，但同時有很多新店開業。截至去年底，本港註冊公司數目達到歷史新高的146萬間，相信新興需求和消費趨勢正逐漸成形，而特區近來成功舉辦多項盛事，加上政府與各行業的共同努力下，訪港旅客數字顯著上升，都會為勞工市場帶來更多機會。