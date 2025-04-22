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2025-04-22 17:26:00

本港最新失業率維持3.2%　失業人數增加約一成至12.2萬人

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本港最新失業率維持3.2%，失業人數增加約一成至12.2萬人。(資料圖片)

本港最新失業率維持3.2%，失業人數增加約一成至12.2萬人。(資料圖片)

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政府統計處今日(22)發表的最新勞動人口統計數字，今年1月至3月的失業率為3.2%，與去年12月至今年2月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。

兩段時間相比，今年1月至3月期間，各行業的失業率變動不一，其中資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及建造業有相對明顯的升幅。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數減少約16,800人，下跌至3,692,700人。同期的總勞動人口亦減少約5,800人至3,815,500人。失業人數則增加約11,100人，上升至122,800人。同期的就業不足人數亦增加約2,000人，上升至42,700人。

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特區政府會密切留意勞工市場狀況

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，失業率繼續處於3.2%的低水平，就業不足率亦維持在1.1%不變。相較上一個三個月期間，勞動人口和總就業人數分別進一步下跌，而各個行業失業率變動不一。他又說，貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。不過，內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上特區政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。特區政府會保持警覺，繼續密切留意勞工市場狀況。

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