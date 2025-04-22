本港最新失業率維持3.2%　失業人數增加約一成至12.2萬人

政府統計處今日(22日)發表的最新勞動人口統計數字，今年1月至3月的失業率為3.2%，與去年12月至今年2月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。

兩段時間相比，今年1月至3月期間，各行業的失業率變動不一，其中資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及建造業有相對明顯的升幅。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數減少約16,800人，下跌至3,692,700人。同期的總勞動人口亦減少約5,800人至3,815,500人。失業人數則增加約11,100人，上升至122,800人。同期的就業不足人數亦增加約2,000人，上升至42,700人。