本港最新失業率維持3.8% 就業不足率亦保持不變

政府統計處今日（16日）公布，今年9月至11月經季節性調整的失業率維持3.8%，就業不足率亦保持不變，維持1.6%的水平。

與今年8月至10月比較，在9月至11月期間，各行業的不經季節性調整失業率，以及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

不經季節性調整的失業人數由8月至10月的149,600人下跌至9月至11月的144,400人，減少約5,200人。就業不足人數方面，9月至11月為60,900人，與8月至10月的數字大致相若。

總就業人數由8月至10月的3,672,700人，下跌至9月至11月的3,669,900人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，減少約8,000人。