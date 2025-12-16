本港最新失業率維持3.8% 就業不足率亦保持不變

政府統計處今日（16日）公布，今年9月至11月經季節性調整的失業率維持3.8%，就業不足率亦保持不變，維持1.6%的水平。
與今年8月至10月比較，在9月至11月期間，各行業的不經季節性調整失業率，以及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。
不經季節性調整的失業人數由8月至10月的149,600人下跌至9月至11月的144,400人，減少約5,200人。就業不足人數方面，9月至11月為60,900人，與8月至10月的數字大致相若。
總就業人數由8月至10月的3,672,700人，下跌至9月至11月的3,669,900人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，減少約8,000人。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持，然而一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。
勞聯指需動態調整輸入外勞
勞聯主席林振昇指出本港經濟逐步回穩，但勞動市場仍未樂觀，預計建造業失業率在短期內未必有大幅改善。他續指在私人工程量未有明顯回升時，未來工務工程的平均開支提升至每年約1,200億元，以及額外預留300億元在工程項目開支，期望明年漸見效果，工人工作量增加，降低失業率。他指出政府應繼續保障本地工人的就業機會和確保優先就業，按數據動態調整輸入外勞政策；並進一步加強青年及中高齡人士的就業支援，加強再培訓服務，支援轉業。