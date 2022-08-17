本港最新失業率跌至4.3% 就業不足減少約2.7萬人

本港最新失業率由今年4月至6月的4.7%，下跌至今年5月至7月的4.3%，同期失業人數由17.8萬人下跌至16.8萬人，減少約1萬人，比市場預期好；就業不足率亦由今年4月至6月的3.0%，下跌至今年5月至7月的2.2%，同期就業不足人數亦由11.1萬人下跌至8.4萬人，減少約2.7萬人。

總就業人數由今年4月至6月約357.1萬人，上升至今年5月至7月約359.3萬人，增加約2.1萬人，同期的總勞動人口亦由375萬人上升至376.1萬人，增加約1.1萬人。



與上期比較，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。



勞工及福利局局長孫玉菡指由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在2022年5月至7月進一步改善，「2022保就業」計劃亦有幫助。他又指只要本地疫情維持受控，加上在第二階段消費券計劃的支持下，本地經濟活動在未來數月預計會進一步恢復。勞工市場應可因而繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度。社會各界仍須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。