本港樓價連升3個月 創半年新高 施永青料未來好淡爭持

本港樓市持續向好。差餉物業估價署公布，3月份樓價指數報351.4點，按月升1.36%，連升3個月，首季累升約5%，指數並創去年9月以來半年新高。3月份私人住宅租金指數則報176.3點，按月升1.09%，亦連升2個月，首季累升0.46%。惟中原集團創辦人施永青預期，樓市會處於好淡爭持局面，最快5月、最遲6月會有明確方向，並料未來向好機會較大。

差估署數據，3月份私人住宅售價指數按升1.36%，以單位實用面積分類，753至1,075方呎單位樓價升幅最大，按月增2.18%；其次為431至752方呎單位，漲1.46%；431方呎以下的小型單位和1,076至1,721方呎則分別上升0.95%和0.91%；1,722方呎或以上的大單位僅升0.29%。

中原集團創辦人施永青接受本報訪問時表示，早前已預料疫情積累的購物力會買少見少，年初的反彈不能長期持續，未來市況發展要視乎有否新增的購買力，例如經濟會否持續向上、利息因素、外來資金等。他認為，近來本港經濟有所好轉，但主要是旅遊和零售業受惠，其他行業情況仍要觀望，並認為樓市將處於好淡爭持的局面，預計會持續一段時間，最快5月、最遲6月會有明確方向，「到時就知道係買家定賣家勝出，但我認為未來樓市向好機會大啲。」