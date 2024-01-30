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2024-01-30 04:30:27
日報

本港樓價連跌8個月 2023年全年挫6.8% 施永青：須借助炒家力量

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本港樓價連跌8個月 2023年全年挫6.8% 施永青：須借助炒家力量

本港私樓樓價持續下跌，政府公布最新的私人住宅售價指數，顯示上月樓價指數報312.1，連跌8個月但按月跌幅收窄至近1.4%，若按年計則累挫近6.8%。不過，租務市場指數則持續上升，上月報187.1點，按月升0.86%、連升11個月，亦是自2019年12月的189.7點以來新高。中原集團創辦人施永青認為，政府數字跌幅較實際溫和及滯後，認為樓價太低會對民生和經濟造成很大破壞，直言嚴峻情況下需要「借助炒家力量」。

差餉物業估價署公布最新私人住宅臨時數字，去年12月私人住宅售價指數報312.1點，連續第八個月下跌，亦為去年全年新低，另比較前年12月下跌約6.7%。若以單位面積劃分，面積不多於1,076平方呎的單位上月指數為313.4點，按月和按年分別下跌近1.4%和近6.7%；面積1,076平方呎或以上的大型單位同期則報280.7點，按月和按年分別跌近0.5%和約6.8%。各種面積分類的單位當中，跌幅最多的是面積431至752平方呎的B類單位，指數報304點，按月下挫1.62%，全年累跌5.6%。
 

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本港樓價連跌8個月，去年全年樓價累挫6.8%。(資料圖片)

中原集團創辦人施永青接受本報查詢時，形容政府的樓價指數跌勢已較中原城市領先指數溫和及滯後，他又說市場情況不應只看私樓價格，而是要留意交投量，若交投量持續萎縮便會令欲套現的業主無法如常套現，繼續在私人市場被逼減價，發展商亦會因一手樓交投少，減少開新盤以免變相增加「貨尾」。他又認為，房地產本身就受到很多因素影響，如息口和涉及「辣招」等資金入市門檻問題，認為如果「撤辣」便可借助投資者力量改善樓市，直言樓價太低對民生和經濟會造成很大破壞，「咁嚴峻情況就要借助炒家力量。」

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長遠扭轉跌勢而言，施永青建議要全方位去做，在「撤辣」減少交易成本的同時，亦要為私樓市場引入更多資金，舉例稱規定投資移民人士必須購買私樓物業，或者容許港人從強積金供款撥出一部分作買樓、供樓，以及用供樓取代供強積金等。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則稱，最新指數一如上月預期跌幅收窄，認為今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。展望本月市況，他表示市場因素仍然好淡角力，在有「新投資者入境計劃」細節推出的同時，亦愈來愈接近農曆新年和觀望《財政預算案》的傳統淡市，買賣雙方多審慎觀望，連同股市持續下試低位，料1月份樓價仍受壓。

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高力香港研究部主管李婉茵表示，去年整體私人住宅樓價仍受高息環境影響，展望今年走勢會繼續受息口、一手貨尾銷情和土地銷情等影響，又說「專才入境」及「先免後徵」稅務安排雖為市場帶來新購買力，惟成效仍需時驗證，綜合不同因素預測今年樓價會持續下跌5%至10%。

至於同期的全港租金指數則持續向上升，上月報187.1點，按月增加近0.9%、比前年12月累漲約6.6%。數據顯示，各類型單位指數都有按月上調，面積不多於1,076平方呎的單位指數為190.7點，面積1,076平方呎或以上的大型單位報147.6點，兩者按月分別上升近0.9%和約0.8%。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「搶人才」計劃持續創造住屋需求，加上樓價下行令部分用家「由買轉租」，使租賃交投相當活躍，形容樓價跌但租金升屬較罕見現象。他相信，要待政府正式公布樓市進一步「減辣」甚至全面「撤辣」，或者美國宣布減息，才能帶動買家入市信心，令樓價扭轉跌勢。

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