本港檢獲偽鈔上升 梁美芬促引入智能芯片防偽 金管局：未有相關技術

梁美芬問政府會否加強鈔票研發和創新，及考慮引入更先進和安全的防偽技術和特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度。(資料圖片)

本港近期檢獲的港元偽鈔有上升之勢。警方去年檢獲的港幣偽鈔共有10,191張，2024年1至5月共有7,803張。財經事務及庫務局指數字有所上升，主要是由於在數宗詐騙案中檢獲大量面額1,000元及500元偽鈔。

數宗詐騙案 檢獲大量面額千元及500元偽鈔

經民聯立法會議員梁美芬於今日(19日)會議上提問，政府會否加強鈔票研發和創新，及考慮引入更先進和安全的防偽技術和特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度？財庫局則指據金管局了解，目前仍未有應用於鈔票的生物識別、智能芯片、納米材料的防偽特徵技術。金管局會繼續密切留意有關科技發展，適時引進新科技，提高港元鈔票的防偽水平。