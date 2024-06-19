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2024-06-19 14:07:15

本港檢獲偽鈔上升 梁美芬促引入智能芯片防偽 金管局：未有相關技術

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梁美芬問政府會否加強鈔票研發和創新，及考慮引入更先進和安全的防偽技術和特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度。(資料圖片)

梁美芬問政府會否加強鈔票研發和創新，及考慮引入更先進和安全的防偽技術和特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度。(資料圖片)

本港近期檢獲的港元偽鈔有上升之勢。警方去年檢獲的港幣偽鈔共有10,191張，2024年1至5月共有7,803張。財經事務及庫務局指數字有所上升，主要是由於在數宗詐騙案中檢獲大量面額1,000元及500元偽鈔。

數宗詐騙案 檢獲大量面額千元及500元偽鈔

經民聯立法會議員梁美芬於今日(19日)會議上提問，政府會否加強鈔票研發和創新，及考慮引入更先進和安全的防偽技術和特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度？財庫局則指據金管局了解，目前仍未有應用於鈔票的生物識別、智能芯片、納米材料的防偽特徵技術。金管局會繼續密切留意有關科技發展，適時引進新科技，提高港元鈔票的防偽水平。

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署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆立法會議員梁美芬時指，此兩年間，共約七成的偽鈔是警方執法行動中檢獲，其餘則是由銀行及零售業在其日常業務中檢獲後轉交警方處理。大部分檢獲的港幣偽鈔質量低劣且沒有防偽特徵，部分印有「練功券」字樣（即內地銀行員工練習點算鈔票的工具），與真鈔有明顯分別。

港整體偽鈔比率仍處低水平

當局又指，香港的整體偽鈔比率相比其他地區處於低水平。以2023年為例，每百萬流通鈔票有3張偽鈔，較英國25張、歐元區16張、加拿大6張及澳洲的5張為低。

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金管局表示一向重視鈔票設計及防偽技術發展，積極聯繫業界，包括印鈔機器、物料、防偽特徵供應商等，以了解防偽特徵的研發及成效的最新發展，並與其他中央銀行在此方面交流。
 

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