本港欠資助英語特殊教育學校 南亞族裔SEN學生支援存制度性障礙

特殊教育需要（簡稱「SEN」）學生上課學習並不容易，對不熟識中文的少數族裔SEN學生難度亦「升級」。在2019/20學年，香港約有1,106名少數族裔SEN學生。明愛專上學院研究團隊的研究指出，南亞族裔SEN學生及其家庭在特殊教育系統中尋求支援時面對不少障礙。專家建議當局應加強英語在資助的特殊教育培訓中使用，並主動宣傳「家長資源中心」等設有協助少數族裔部門的服務單位。

受平機會資助的明愛專上學院研究團隊於2021年2月至2022年1月期間深度訪問育有患有智力障礙或/和自閉症譜系障礙孩子的15個家庭及7名教師、社工等特殊教育系統中專業人士。研究指出，本港獲資助的特殊培訓大部分以粵語為教學語言，英語教學只能在收費高昂的私立特殊教育培訓中心找到；有關特殊學習需要的評估工具亦同樣缺乏英語支援，為非華語學生和兒童進行評估得出的結果或會不準確。

本港欠資助英語特殊學校

此外，香港目前欠缺資助英語特殊學校，研究團隊形容這是一個「制度性障礙」。現時唯一一所非津貼的英語特殊學校和雙語私人訓練中心費用昂貴，少數族裔家庭未必能負擔，令大多數有特殊教育需要的南亞少數族裔學生要在以中文為教學語言的特殊學校接受教育，難與其他小朋友有接受相同教育的機會。

誤以為言語不適 阻礙評估及教育

城大社會及行為科學系客席助理教授的首席研究員郭儉指，不少受訪家長混淆了特殊教育的需要，以為孩子語言能力遲緩只是因移民需要適應，甚至把語言能力低下歸咎於香港多語言環境，並會在學前把子女帶會家鄉，期望在單語言環境下學習語言能力，至子女升讀小一時再回港。她指出，南亞族裔家庭不理解學前教育和特殊教育需要等概念，亦會阻礙南亞族裔SEN學生及時評估和接受幫助。

研究團隊建議，教育局、社會福利署、醫院管理局及各非政府機構等應共同作出努力，如提供資助英語特殊教育培訓、設立以英語為教學語言的資助特殊學校，或可為學生提供財政支援，使其能負擔非資助的英語特殊教育培訓。