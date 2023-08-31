本港次季住戶統計調查報告出爐　勞動人口較上季增加逾3萬人

失業人數下降至逾11.36萬人

而失業人數由11.51萬人，下降1,500人至逾11.36萬，當中49.7%為男性，50.3%為女性。按以前從事的詳細行業劃分，在2023年第2季失業率較高的行業為樓房裝飾、修葺及保養業，住宿及膳食服務業，製造業，地基及上蓋工程業和零售業。

至於本港今年第2季的就業人數則錄368.88萬人，與首季的365.41萬人比較，增加3.47萬人。至於今年首季就業人士的每月就業收入中位數與上季一致，均為2萬港元，較去年同期增加2,000港元。至於就業不足率亦率由第1季的1.2%，下跌至2023年第2季的1.1%。

家庭入息中位數跌300元至29500元

另外，今年首季家庭住戶平均人數為2.7人，與今年首季數字相同。而家庭每月入息中位數為29,500元，較上一季的29,800元少300元；就業人士的每月就業收入中位數則維持與上季一樣為20,000元。