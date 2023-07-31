本港次季GDP預估增長率放緩至1.5%　港府：整體貨物出口繼續大跌

政府統計處周一（7月31日），發布今年次季的本地生產總值（GDP）預估數字，較去年同期上升1.5%，而今年首季升幅為2.9%。政府發言人解釋，本港GDP在次季持續擴張，主要是因私人消費及服務貿易均維持穩健增長。

人消費開及服貿見增長

政府統計處指，按各個組成部分分析，私人消費開支繼首季上升13%後，次季與上年同期比較上升8.5%；政府消費開支與上年同期比較，錄得9.6%的跌幅，而首季則上升1.3%。本地固定資本形成總額，次季與上年同期比較下跌1.0%，首季則上升7.9%。

而貨品出口總額繼2022年首季下跌18.9%後，在次季與上年同期比較，錄得15.3%跌幅；貨品進口在2023年次季下跌16.1%，而首季的跌幅為14.6%。服務輸出在今年次季與上年同期比較，上升22.6%，較首季16.6%升幅加快；服務輸入亦繼首季上升20.7%後，次季上升30.2%；而作相連季度比較的本地GDP，在次季較首季下跌1.3%。