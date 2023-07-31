本港次季GDP預估增長率放緩至1.5%　港府：整體貨物出口繼續大跌

政府統計處周一（7月31日），發布今年次季的本地生產總值（GDP）預估數字，較去年同期上升1.5%，而今年首季升幅為2.9%。政府發言人解釋，本港GDP在次季持續擴張，主要是因私人消費及服務貿易均維持穩健增長。
人消費開及服貿見增長
政府統計處指，按各個組成部分分析，私人消費開支繼首季上升13%後，次季與上年同期比較上升8.5%；政府消費開支與上年同期比較，錄得9.6%的跌幅，而首季則上升1.3%。本地固定資本形成總額，次季與上年同期比較下跌1.0%，首季則上升7.9%。
而貨品出口總額繼2022年首季下跌18.9%後，在次季與上年同期比較，錄得15.3%跌幅；貨品進口在2023年次季下跌16.1%，而首季的跌幅為14.6%。服務輸出在今年次季與上年同期比較，上升22.6%，較首季16.6%升幅加快；服務輸入亦繼首季上升20.7%後，次季上升30.2%；而作相連季度比較的本地GDP，在次季較首季下跌1.3%。
政府發言人：金融狀況收緊令整體投資開支輕微下跌
政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在今年次季復蘇，儘管復蘇勢頭較上季基礎有所緩和；至於來自外部的商品需求仍然疲弱，整體貨物出口繼續大跌。同時，受惠於訪港旅客人數進一步上升，服務輸出升幅加快。本地方面，隨着經濟持續復蘇，私人消費開支明顯增加。然而，在金融狀況收緊下，整體投資開支錄得輕微下跌。
展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力，訪港旅客人數會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊或會造成制約；而勞工市場情況改善，加上政府採取多項措施鞏固復蘇動力，將為私人消費提供額外支持；但環球經濟增長放緩影響外部需求，貨物出口將繼續承受巨大壓力。