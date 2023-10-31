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2023-10-31 18:15:00

本港第三季GDP預估增長至4.1%　恒生薛俊昇：第四季消費及旅遊業可望保持復甦 (更新)

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本港第三季GDP預估增長至4.1%，較次季加快但仍遜預期。(資料圖片)

政府統計處周二（31日），公布今年第三季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升4.1%，而次季升幅為1.5%。政府發言人解釋，第三季GDP持續擴張，主要是因內部需求及服務貿易均進一步改善。

政府統計處指，按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼次季上升7.7%後，於第三季與上年同期比較實質上升6.5%。今季政府消費開支，與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而上季的跌幅為9.8%。本地固定資本形成總額，今季與上年同期比較，上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。

貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季的15.1%跌幅有所收窄；貨品進口在第三季實質下跌6.0%，而第二季的跌幅為15.8%；服務輸出在與去年同期比較上升24.0%，第二季的升幅為22.8%；服務輸入繼次季上升25.4%後，今季亦上升28.5%。

 

本港第三季GDP預估增長至4.1%，較次季加快但仍遜預期。(資料圖片)

旅遊業及私人消費將繼續支持本地經濟增長

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，本港經濟在第三季繼續恢復。據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增4.1%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。

按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升；本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅有所緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

恒生薛俊昇：第四季消費及旅遊業可望保持復甦

 

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，本港第三季經濟增長低於市場預期，主要因為對外貿易持續錄得按年跌幅，反映外圍環境欠佳繼續影響本港經濟復甦。第二季及第三季實質政府開支下降，也可能反映今年消費券金額低於去年的因素。

不過，私人消費及旅遊業復甦，繼續成為本港經濟增長的主要動力，即使本港資產市場表現疲弱，私人消費仍然錄得高單位數的增長，而反映旅遊業的服務貿易亦保持兩成以上的增幅。今年首三季，本港經濟平均增長2.8%，略為低於我們全年經濟增長預測的4%，該行認為，第四季消費及旅遊業可望保持復甦，將有助抵消部分外圍環境轉差的影響。

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