本港第二季GDP收縮1.3%　全年估計修訂至最多跌0.5%

政府在3個月內第二次下調本港全年經濟增長預測。本地生產總值繼第一季按年收縮3.9%後，第二季經修訂後放緩至收縮1.3%。經季節性調整，實質本地生產總值按季回升1%。政府表示，考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，將今年實質本地生產總值增長預測，由5月時覆檢的增長1%至2%，向下修訂至跌0.5%至增長0.5%。

至於上季經濟按年收縮1.3%，較首季的3.9%跌幅收窄，亦略好過較早時預估的收縮1.4%，連續兩個季度收縮。上季經濟按季回升1%，升幅略高於預先估計的0.9%。政府表示，第二季經濟整體有改善，但改善程度較預期弱。環球需求轉弱，以及跨境運輸持續受干擾，嚴重拖累出口表現。本地活動略見恢復，但動力在上季後期回軟。

勞工市場改善住宅交投趨淡靜

政府表示，本港勞工市場在第二季改善，失業率跌至4.7%，大部分主要行業的失業率由2月至4月的高位下跌，尤其是餐飲服務活動業、零售業、建造業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。至於就業不足率在第二季亦回落至3%，按季跌0.1個百分點。

住宅物業市場方面，踏入第二季後稍見恢復，但其後轉趨淡靜，送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數，按季急升48%，至接近1.5萬份，但按年仍跌32%，全季售價變動不大，市民置業負擔指數仍處於約71%的高水平。至於非住宅物業市場在第二季大致維持疲弱，寫字樓的售價和租金進一步回軟，零售舖位和分層工廠大廈的售價和租金則回穩。

至於基本消費物價通脹在2022年第二季總體上維持溫和，撇除政府一次性紓緩措施的效應，以反映基本通脹走勢，基本綜合消費物價指數通脹率由第一季的1.6%微升至第二季的1.7%。