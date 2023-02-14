本港罪案較前年增5620宗 蕭澤頤：主要因詐騙案增加

警務處處長蕭澤頤今日（14日）向立法會保安事務委員會匯報2022年香港治安情況，指2022年全港共70,048宗案件，較2021年增加5,620宗，主要由於詐騙案增加8,000多宗。暴力罪案有8,830宗，減少757宗，破案率為35.2%。



多項主要罪行錄得下跌，行劫及爆竊案件為1969年有記錄以來最低，傷人、嚴重毆打、縱火、搶掠、扒竊案件的數字為回歸以來的新低。兇殺案全年有30宗，按年增加7宗，當中15宗涉及家庭和親屬間的暴力，全部凶殺案已被偵破。

詐騙案佔整體罪案四成

詐騙案全年有27,923宗，佔整體罪案四成，錄得相對2021年升四成半，當中七成涉及網上騙案，金額涉48億元，升幅來自網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，分別錄得四成至1.8倍的升幅，反詐騙協調中心成功攔截超過13億騙款。蕭澤頤表示，警方計劃在明日推出「防騙伺服器」的手機版「防騙伺服app」，期望進一步增強大眾的防騙意識。



勒索案錄得1862宗，升幅為15%，升幅主要來自佔77%的裸聊勒索案，新增243宗，學生仍是最大多數的受害群組，六成受害人為30歲以下。



三合會相關罪行錄得2554宗，上升660宗，主要來自詐騙，涉三合會的詐騙升514宗。三合會相關罪行錄得2554宗，上升660宗，主要來自詐騙，涉三合會的詐騙升514宗。嚴重賭博罪行升90宗，偷車升68宗，操控賣淫案件升59宗。他表示，警方一直密切注意三合會相關的非法活動，適時採取情報主導的執法行動，嚴厲打擊相關罪行。他指，當局留意到三合會份子操控賣淫及參與詐騙，警方加強打擊，拘捕超過200人，及偵破超過300宗騙案。

行劫案大幅下跌三成七 破案率為七成四

行劫及爆竊案持續錄得顯著跌幅，行劫案大幅下跌三成七，破案率為七成四，為過去46年以來的第二高；爆竊案亦大幅下跌四成，全年為886宗，破案率為四成三，為過去46年以來的最高破案率；性罪行方面，強姦案有53宗，減少26宗，全部案件已被偵破；非禮案減少56宗，共有953宗，破案率八成一。他表示，警方會持續留意性罪行的趨勢，並與各持份者進行宣傳教育；嚴重毒品案共1436宗，跌幅近一成，案件宗數雖然減少，但檢獲量錄得升幅，他解釋，主要是由於警方加強情報主導行動，成功由源頭堵截毒品流入市面。



青少年罪行方面，因為刑事罪行而被捕的青少年有2774人，下跌8.2%，反映過去警方與校方、家長等的緊密協作，確實能讓學童對相關案件的警覺性提升；至於國安法的執法情況，警方共拘捕逾230人，當中六成被檢控。