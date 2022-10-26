本港詐騙案按年升39.7% 鄧炳強：七成與網上騙案有關

保安局長鄧炳強今日（26日）在立法會回應議員質詢時表示，本港過去5年，整體詐騙案數字顯著上升，由2018年的8,300多宗，增加1.3倍至去年的逾1.9萬宗；單在今年首三季，警方已經錄得19,444宗詐騙案，較去年上升39.7%，涉案金額逾33億元，當中逾70%與網上騙案有關，當中近45%涉及網購騙案。他指，警方會在網上大量巡邏，如發現可疑專頁或帖文，會主動調查，又提醒市民網購時多留意評論，提高警覺。

鄧炳強又指，近年大多電話騙案都是來自外地，電訊商除了會在海外來電加設「+」號，協助市民識別之外，亦正研究攔截證實是行騙電話的號碼，並計劃透過標示，提醒用戶來電可能有可疑；目前電訊商仍正處理科技方面的設置。

至今接46宗懷疑被誘騙到東南亞國家求助個案

鄧炳強又指，近日求職騙案的犯罪模式有所轉變，執法部門今年初至7月，開始接獲零星港人求助指，懷疑被誘騙到東南亞國家從事非法工作。他說，政府至今接獲46宗相關求助，當中25宗是在8月收到；目前已經有40人確認安全，其中30人經協調後已安全返港、7人毋須進一步協助，保安局專責小組亦正協助其餘3人返港。警務處有組織罪案及三合會調查科，已經接手跟進有關個案，至今以串謀詐騙罪，拘捕8男2女，年齡17至51歲，當中3人已被起訴。