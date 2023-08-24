本港進入夏季流感季 院舍學校均有爆發

衞生防護中心今日(24日)宣布，根據最新監測數據，本地季節性流感活躍程度在上周持續上升並已超越季節性基線水平，其中截至本月19日一周的最新季節性流感病毒陽性百分比為9.83%，數未顯示香港已踏入夏季流感季節，呼籲社會各界應提高警覺和加強個人保護措施，預防流感。

H3為主要流行的流感病毒

衞生防護中心表示，根據最新的監測數據，本地季節性流感整體活躍程度自7月起上升。衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，截至本月19日一周的最新季節性流感病毒陽性百分比為9.83%，主要流行的流感病毒為甲型(H3)流感。

此外，同一周主要診斷為流感而入住公立醫院的比率為0.43宗個案(每一萬人口計)。另外，截至本月19日的一周錄得7宗院舍及學校流感樣疾病爆發的報告，涉及40人。其中2宗在幼稚園或幼兒中心爆發，安老院及殘疾人士院舍則分別有3宗及2宗。