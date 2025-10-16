本港醫療開支按年增近一成　人均醫療開支3.3萬較10年前飆八成

本港醫療開支按年上升8.6%至2,512億元，相對本地生產總值的8.3%，人均醫療衞生經常性開支為3.3萬元，比10年前的1.8萬元增加八成。醫務衞生局表示，公營和私人醫療支出均會隨人口老化而增加，並受整體通脹、慢性疾病趨普及等因素影響，又稱本港醫療開支相對本地生產總值比例都較低，證明本地醫療高效。
自願醫保保單料佔市場三分之一
醫務衞生局發表2023至24年度《本地醫療衞生總開支帳目》，香港醫療衞生經常性開支為2,512億元，較對上一個年度增加8.6%，相對本地生總值為8.3%，當中公共醫療衞生支出佔整體近五成二，按年度增加1個百分點，私人醫療支出百分比就輕微減至四成八。最新人均醫療衞生經常性開支為3.3萬元，比10年前的1.8萬元增加超過八成。
公共醫療衞生支出方面，計及通脹後比10年前升7.4%，主因包括長者人口增加、整體通脹，以及慢性疾病愈趨普及和年輕化、新醫療服務投入等，而開支相對的本地生產總值百分比，比較10年前的升幅亦與期內長者人口增長同為約五成。至於私人醫療衞生支出，政府自2019年推出自願醫保計劃至去年底，相關保單已增至142.8萬張，估計佔全港住院保險市場三分之一。
市民健康地長壽助減醫院開支
當局指出，現時市民特別是長者高度倚賴公營醫療系統的住院和日間住院服務，所有年齡層和年滿65歲病人的總住院日次，公營醫院分別佔九成一和九成半，而每名長者人口的醫管局人均服務成本，是每名非長者人口的4.3倍。醫衞局副秘書長胡偉文解釋，隨著人口老化公共和私人的醫療支出都會增加，但趨勢快慢受不同大環境因素影響，包括經濟發展、人口變化、改善市民健康情況成果、創新科技運用等。他強調，人均醫療開支只是整個香港醫療體系的平均，「我同你都唔係要畀3萬幾。」
不過，胡偉文指相比鄰近人口老化情況相若地區，本港醫療開支相對本地生產總值比例都較低，證明本地醫療高效。他強調，政府希望可推動「早發現，早預防」，市民健康地長壽長遠有助減少醫院方面開支。
基層醫療開支佔比增證工作成效
現屆政府持續發展基層醫療，2022年公布的《基層醫療健康藍圖》提出，整體基層醫療和第二、第三層醫療的開支比例，應達至3.5：6.5甚至4：6。2023至24年度基層醫療開支佔比由27.2%增至29.3%，為過去10年最高。基層醫療的公共支出佔兩成七、私人佔七成二，但第二、三層就仍然由公共支出為主，與私人支出比例為6.2：3.8。
醫衞局總數據科學家(數據分析)徐麗卿稱，比例增加反映基層醫療工作漸見成效，又預期基層醫療在經常性公共開支的比例會增加，即第二、三層佔比減少。胡偉文補充，現時沒有特定時間表要將佔比增至三成半。