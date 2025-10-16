本港醫療開支按年增近一成　人均醫療開支3.3萬較10年前飆八成

本港醫療開支按年上升8.6%至2,512億元，相對本地生產總值的8.3%，人均醫療衞生經常性開支為3.3萬元，比10年前的1.8萬元增加八成。醫務衞生局表示，公營和私人醫療支出均會隨人口老化而增加，並受整體通脹、慢性疾病趨普及等因素影響，又稱本港醫療開支相對本地生產總值比例都較低，證明本地醫療高效。

自願醫保保單料佔市場三分之一

醫務衞生局發表2023至24年度《本地醫療衞生總開支帳目》，香港醫療衞生經常性開支為2,512億元，較對上一個年度增加8.6%，相對本地生總值為8.3%，當中公共醫療衞生支出佔整體近五成二，按年度增加1個百分點，私人醫療支出百分比就輕微減至四成八。最新人均醫療衞生經常性開支為3.3萬元，比10年前的1.8萬元增加超過八成。