本港長者醫療券4月17日起　可支付港大深圳醫院社康中心服務

政府擴大長者醫療券的使用範圍，由4月17日起，合資格的香港長者可以使用醫療券，支付香港大學深圳醫院「華為荔枝苑社區健康服務中心」(華為社康中心)門診的醫療護理服務費用。惟相關安排不適用於住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序；另外亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，並不可兌換現金。

合資格長者無須預先登記

醫療券透過電子平台發放和使用，因此合資格的香港長者無須預先登記、領取或攜帶醫療券。他們只需親身前往華為社康中心，並出示有效的香港身份證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日，在指定科室／健康服務中心接受門診服務的費用。中心會為有關長者申報，並即時更新其醫療券戶口內的使用紀錄，以及向長者提供印有其醫療券戶口餘額的紀錄，以供保存。

醫務衞生局表示，相信新安排可為居於深圳的合資格香港長者，提供多一個可使用醫療券的服務點，便利他們在當地接受相關醫療服務。華為社康中心為港大深圳醫院的外設醫療機構，政府為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者，自2015年起推行港大深圳醫院試點計劃，並於2019年6月將該試點計劃恆常化，讓長者使用醫療券，支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用，包括預防護理、治療和復康服務