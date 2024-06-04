本港首季增105宗感染愛滋病病毒個案涉83男22女

衞生署衞生防護中心今日(4日)公布今年首季共接獲105宗感染人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒)新增個案。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12,143宗。 個案涉及83男22女 其中79名正接受治理 新增的105宗個案涉及83男22女。61人(58.1%)透過同性或雙性性接觸受感染，24人(22.9%)透過異性性接觸受感染，餘下20宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。另外，當中3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（51宗）；愛滋病服務機構（18宗）；衞生署愛滋病服務組（13宗）以及衞生署社會衞生科診所（13宗）。此外，105名新增感染者中有79名已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增24宗，其中11宗(45.8%)透過同性或雙性性接觸受感染，11宗(45.8%)透過異性性接觸受感染，餘下2宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。季內最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2,507宗。