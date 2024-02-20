本港1月失業率保持2.9%　孫玉菡料勞工市場短期維持緊絀

本港失業率繼續維持不變。政府統計處周二(20日)發表的最新勞動人口統計數字，2023年11月至2024年1月經季節性調整的失業率為2.9%，與10月至12月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平；至於同期的總勞動人口由369.萬人，下跌約9,800人至370.68萬人。
勞工市場短期內料會維持緊絀
而失業人數（不經季節性調整）由10月至12月的10.57萬人，跌至2023年11月至2024年1月的10.26萬人，減少約3,100人；就業不足人數為3.88萬人，較2023年11月至2024年1月的3.7萬人增加1,800人。
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2023年11月至2024年1月各個行業的失業率維持在低水平。與上一個三個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變。展望將來，孫玉菡說，在勞工需求受經濟繼續增長所支持下，勞工市場短期內料會維持緊絀。
專才未能即時增加本港勞動力
團結香港基金高級研究員蕭逸駒指出，香港的失業率近月維持在2.9%的低水平。從數據分析，勞動力和總就業人數呈下降趨勢，反映失業率可能因勞動市場在供給方面的緊張而保持在低位。政府的各項人才入境計劃的申請累計已批出超過13萬宗，雖為勞動市場帶來新的勞動力，但其主要針對特定領域的勞動力短缺問題，並非涵蓋所有勞工類別，而且專才亦需要時間定居香港，或未能即時增加本港的勞動力。
在個別行業方面，蕭逸駒指出近月零售、住宿及餐飲服務業的失業率呈下降趨勢，從去年10月的3.8%下降至最新的3.4%，部分原因是節日效應促進了私人消費和旅遊相關活動的復蘇。如果未來香港能舉辦更多大型盛事，預計相關行業的勞工需求將保持強勁，有助於維持整體失業率在較低水平。