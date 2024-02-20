熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 回南天 美斯 金像獎2024 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-20 17:05:00

本港1月失業率保持2.9%　孫玉菡料勞工市場短期維持緊絀

分享：
本港1月失業率保持2.9%，孫玉菡料勞工市場短期維持緊絀。(資料圖片)

本港1月失業率保持2.9%，孫玉菡料勞工市場短期維持緊絀。(資料圖片)

本港失業率繼續維持不變。政府統計處周二(20日)發表的最新勞動人口統計數字，2023年11月至2024年1月經季節性調整的失業率為2.9%，與10月至12月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平；至於同期的總勞動人口由369.萬人，下跌約9,800人至370.68萬人。

求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖）

勞工市場短期內料會維持緊絀

而失業人數（不經季節性調整）由10月至12月的10.57萬人，跌至2023年11月至2024年1月的10.26萬人，減少約3,100人；就業不足人數為3.88萬人，較2023年11月至2024年1月的3.7萬人增加1,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2023年11月至2024年1月各個行業的失業率維持在低水平。與上一個三個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變。展望將來，孫玉菡說，在勞工需求受經濟繼續增長所支持下，勞工市場短期內料會維持緊絀。

專才未能即時增加本港勞動力

團結香港基金高級研究員蕭逸駒指出，香港的失業率近月維持在2.9%的低水平。從數據分析，勞動力和總就業人數呈下降趨勢，反映失業率可能因勞動市場在供給方面的緊張而保持在低位。政府的各項人才入境計劃的申請累計已批出超過13萬宗，雖為勞動市場帶來新的勞動力，但其主要針對特定領域的勞動力短缺問題，並非涵蓋所有勞工類別，而且專才亦需要時間定居香港，或未能即時增加本港的勞動力。

在個別行業方面，蕭逸駒指出近月零售、住宿及餐飲服務業的失業率呈下降趨勢，從去年10月的3.8%下降至最新的3.4%，部分原因是節日效應促進了私人消費和旅遊相關活動的復蘇。如果未來香港能舉辦更多大型盛事，預計相關行業的勞工需求將保持強勁，有助於維持整體失業率在較低水平。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受