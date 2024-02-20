本港1月失業率保持2.9%　孫玉菡料勞工市場短期維持緊絀

本港失業率繼續維持不變。政府統計處周二(20日)發表的最新勞動人口統計數字，2023年11月至2024年1月經季節性調整的失業率為2.9%，與10月至12月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平；至於同期的總勞動人口由369.萬人，下跌約9,800人至370.68萬人。

勞工市場短期內料會維持緊絀

而失業人數（不經季節性調整）由10月至12月的10.57萬人，跌至2023年11月至2024年1月的10.26萬人，減少約3,100人；就業不足人數為3.88萬人，較2023年11月至2024年1月的3.7萬人增加1,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2023年11月至2024年1月各個行業的失業率維持在低水平。與上一個三個月期間相比，大多數行業的失業率下跌或保持不變。展望將來，孫玉菡說，在勞工需求受經濟繼續增長所支持下，勞工市場短期內料會維持緊絀。