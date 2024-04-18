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2024-04-18 16:55:00

本港1至3月失業率升至3%　孫玉菡：失業人數仍屬低水平

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本港1至3月失業率升至3%　孫玉菡：失業人數仍屬低水平

本港1至3月失業率升至3%　孫玉菡：失業人數仍屬低水平

本港1至3月失業率錄得升幅。政府統計處周四（18日）發表的最新勞動人口統計數字，2024年1月至3月經季節性調整的失業率由2.9%上升至3%。就業不足率亦由1.0%的水平，上升至1.1%；至於同期的總勞動人口由370.68萬人，上升至約3,100人至380.01萬人。

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香港失業率半年來首度回升

而失業人數（不經季節性調整）由2023年11月至2024年2月的10.23萬人，升至2024年1月至3月的11.17萬人，增加約9,400人；就業不足人數為3.76萬人，上升至4萬人，即增加約2,400人。

孫玉菡：失業人數仍屬低水平

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2024年1月至3月經季節性調整的失業率仍處於3.0%的低水平，儘管較2023年12月至2024年2月微升0.1個百分點。就業不足率亦微升0.1個百分點至1.1%。勞動人口反彈3,100人至380.01萬人，總就業人數則減少6,300人至3 68.84萬人。失業人數上升9,400人至11.17萬人，仍屬低水平。

 孫玉菡指，2024年1月至3月大多數行業的失業率，較上一個三個月期間上升，但普遍仍在低水平。而展望將來，孫玉菡說，隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持偏緊。

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