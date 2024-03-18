本港2月失業率保持2.9% 總勞動人口減少2700人

本港失業率再維持不變。政府統計處周一（20日）發表的最新勞動人口統計數字，2023年12月至2024年2月經季節性調整的失業率為2.9%，與2023年11月至2024年1月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平；至於同期的總勞動人口由379.97萬人，減少2,700人至379.7萬人。

勞工市場短期內料會維持緊絀 而失業人數（不經季節性調整）由2023年11月至2024年1月的10.26萬人，跌至2023年12月至2024年2月的10.23萬人，減少約300人；就業不足人數為3.76萬人，較2023年11月至2024年1月的3.88萬人減少1,200人。