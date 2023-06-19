本港3至5月失業率維持3%　孫玉菡：勞工市場應在未來數月進一步改善

政府統計處今日(19日)發表最新勞動人口統計數字，其中今年3月至5月經季節性調整的失業率為3%，與2月至4月數字相同，但較預期為高；而就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%水平。勞工及福利局局長孫玉菡評論指，勞工市場應在未來數月進一步改善。

總就業人數增1.79萬人

政府統計處指，與今年2月至4月比較，各行業不經季節性調整的失業率，及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

至於總就業人數由2月至4月的365.59萬人，升至3月至5月的367.38萬人，增加約1.79萬人；同期的總勞動人口亦由377.03萬人，升至378.7萬人，增加約1.67萬人。而不經季節性調整的失業人數，則由2月至4月的11.44萬人下跌至3月至5月的11.31萬人，減少約1,300人；3月至5月的就業不足人數為4.44萬人，與2月至4月的4.45萬人大致相若。