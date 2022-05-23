本港4月基本通脹率回落至1.6% 食品價格上升5.2%

政府統計處今日公布2022年4月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2022年4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.3%，較2022年3月份的相應升幅1.7%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數(即基本通脹率)在2022年4月份的按年升幅為1.6%，亦較2022年3月的1.7%為低，主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格升幅減慢所致。

住屋輕微下跌0.6%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年4月份錄得按年升幅的類別為基本食品上升5.2%、衣履上升3.6%、外出用膳及外賣上升3.2%、交通上升1.8%、煙酒上升1.7%、雜項服務上升1.3%、耐用物品上升1.2%、雜項物品上升0.9%和電力、燃氣及水上升0.2%。另一方面，住屋的綜合消費物價指數在2022年4月份錄得按年跌幅的類別為住屋下跌0.6%。

預期通脹短期內維持溫和

政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率輕微下跌至1.6%。受惠新鮮蔬菜供應轉趨穩定，基本食品價格的升幅放緩。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨着本地疫情退減而加快。能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。