本港5月零售額按年增18.4%連升6個月　政府：第二期消費券或助力本地消費

政府統計處公布本港5月零售業銷貨額臨時統計數字，當中5月的臨時零售額為345億元，按年升18.4%，連升6個月，不過仍低於市場預期的22.6%；另扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年升16.5%。
本港5月零售業3類貨品銷售增逾五成
政府統計處數據顯示，若按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升51.8%；藥物及化妝品的銷貨價值升51.5%；汽車及汽車零件的銷貨價值升54.7%。
此外，服裝的銷貨價值升38.5%；其他未分類消費品的銷貨價值升16.1；百貨公司貨品的銷貨價值升9.9%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值升4.4%；超級市場貨品的銷貨價值則下跌0.2%，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌5.6%；燃料的銷貨價值跌13.7%。
5月網上銷售按年跌3.7%
5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.3%，該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年下跌3.7%；而今年首5月，零售業總銷貨價值的臨時估計升21%，總銷貨數量升19.2%，網上銷售價值下跌6.6%。
政府：第二期消費券或助力本地消費
政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值在五月按年繼續明顯上升。發言人續指，零售業於未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加，而勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，加上政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。