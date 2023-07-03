本港5月零售額按年增18.4%連升6個月　政府：第二期消費券或助力本地消費

政府統計處公布本港5月零售業銷貨額臨時統計數字，當中5月的臨時零售額為345億元，按年升18.4%，連升6個月，不過仍低於市場預期的22.6%；另扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年升16.5%。

本港5月零售業3類貨品銷售增逾五成

政府統計處數據顯示，若按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升51.8%；藥物及化妝品的銷貨價值升51.5%；汽車及汽車零件的銷貨價值升54.7%。

此外，服裝的銷貨價值升38.5%；其他未分類消費品的銷貨價值升16.1；百貨公司貨品的銷貨價值升9.9%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值升4.4%；超級市場貨品的銷貨價值則下跌0.2%，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌5.6%；燃料的銷貨價值跌13.7%。