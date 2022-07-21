本港6月通脹率上升至1.8%　連續第6個月上升

政府統計處公布，6月綜合消費物價指數按年上升1.8%，較5月上升0.6個百分點，主要受政府在5月提供較高電費補貼的影響在6月已大部分消散。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月基本通脹率1.8%，較5月高0.1個百分點。

政府統計處公布，6月份的消費物價指數按年上升1.8%，較5月1.2%為高，上升0.6%，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響在6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月的基本通脹率為1.8%，較5月的1.7%略高0.1%。



在各類綜合消費物價指數中，6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升14.1%、衣履上升5.5%、基本食品上升4.8%、外出用膳及外賣上升3.5%、交通上升2.1%、耐用物品上升1.9%、煙酒上升1.6%和雜項服務上升1.2%；按年跌幅的類別為住屋下跌0.5%和雜項物品下跌0.1%。



政府指，6月物價通脹率進一步微升至1.8%。而能源相關項目價格的按年升幅加快，鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著；衣履及食品價格的升幅仍然顯著，其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。