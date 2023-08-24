本港7月出口按年跌9.1%連跌15個月　遜預期

政府統計處公布，本港7月出口跌9.1%，連跌15個月遜預期；進口則錄得按年跌幅7.9%，連跌13個月。
本港7月進出口均跌
政府統計處公布，7月商品整體出口貨值3,452億元，按年跌9.1%，跌幅較6月收窄2.3個百分點，遜於市場預期下跌8.8%。
至於商品進口貨值為3,751億元，按年跌7.9%，跌幅較6月收窄4.4個百分點，遜於預期下跌5.9%。7月份錄得有形貿易逆差300億元，相等於商品進口貨值的8%。
此外，今年首7個月的商品整體出口貨值按年下跌14.6%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。今年首7個月錄得有形貿易逆差2,616億元，相等於商品進口貨值的10.3%。
本港7月進出口數據：
輸往亞洲整體出口跌11.6%
出口方面，7月輸往亞洲的整體出口跌11.6%，當中對菲律賓出口跌近30%，馬來西亞跌近25%，內地及日本分別跌15.2%及13.2%；輸往泰國的出口則升近12%。輸往德國及美國出口分別跌近23%及近6%，但輸往英國升近35%。
發言人：短期內香港出口持續受壓
政府發言人表示，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。