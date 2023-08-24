本港7月出口按年跌9.1%連跌15個月　遜預期

輸往亞洲整體出口跌11.6%

出口方面，7月輸往亞洲的整體出口跌11.6%，當中對菲律賓出口跌近30%，馬來西亞跌近25%，內地及日本分別跌15.2%及13.2%；輸往泰國的出口則升近12%。輸往德國及美國出口分別跌近23%及近6%，但輸往英國升近35%。

發言人：短期內香港出口持續受壓

政府發言人表示，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。