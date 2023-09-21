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2023-09-21 16:57:00

本港8月通脹1.8%與上月持平　基本通脹略降0.1%

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本港8月通脹1.8%與上月持平，基本通脹略降0.1%。（資料圖片／蘇文傑攝）

政府統計處周四（21日）公布2023年8月份消費物價指數，8月份整體消費物價與一年前同月比較上升1.8%，與7月數據持平。政府指，8月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。而8月份的基本通脹率為1.5%，亦較7月份的1.6%略低。

本港8月通脹1.8%與上月持平，基本通脹略降0.1%。（資料圖片／蘇文傑攝）

煙酒衣履等通脹升幅最高

政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，8月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、衣履（上升6.6%）、電力、燃氣及水（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、雜項物品（上升2.2%）、交通（上升1.5%），以及住屋（上升0.8%）。

2023年7月通脹分類數字：

  • 煙酒（上升19.6%）
  • 衣履（上升6.6%）
  • 電力、燃氣及水（上升5.7%）
  • 外出用膳及外賣（上升3.7%）
  • 雜項服務（上升2.4%）
  • 雜項物品（上升2.2%）
  • 交通（上升1.5%）
  • 住屋（上升0.8%）
  • 耐用物品（下跌2.5%）
  • 基本食品（下跌0.1%）

以2023年首8個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%。

政府：通脹外圍價格壓力預期會進一步減退

政府發言人表示，8月份基本消費物價通脹維持溫和。電力價格按年繼續顯著上升，但增速進一步放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟活動進一步恢復而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府續指，會繼續留意情況。

 

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