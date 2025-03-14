朱國強料小學或合併求存　張勇邦稱規模大辦學團體才較易處理

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，面對適齡學童人口下降的「寒冬期」，需要修訂措施面對現實。他認為教育局修訂「派0班」小學發展規劃及取消特別視學安排，是適合現時的狀態。
張勇邦在港台節目《千禧年代》表示，在適齡人口少的情況，若再進行一個特別視學有何意義，即使學校教學成效良好，但實際環境是沒有學生。他表示，如果開辦私家班，一些相對年輕的老師可能因學校情況及專業發展而有不同考慮，辦學團體或學校的團隊亦要上下一心，可能要「頂住六年」，除非有很雄厚的財政實力，否則並不容易。如果考慮合併，可能只有規模較大的辦學團體才相對容易處理，但現實並不容易。
教育界立法會議員朱國強在同一節目表示，以私營方式開辦小一需要做足六年，規劃或成本開支每年約100多萬至200萬元，六個年級就需要過千萬元，未必有學校會申請。他估計學校如想繼續生存就需考慮合併，當中因素包括區域不能太遠、辦學團體理念是否一樣、宗教背景是否相同。另外牽涉教師遣散，現有兩間學校的校長校監合併後如何處理等，需要時間消化或討論，而以往成功的例子並不多。
朱國強建議可以採用其他措施應付問題，例如將有五班的學校有序地變成四班，調節供應，以往中學曾有成功例子。另一方面，可否考慮增加簽證，讓深圳的學生支付學費來港讀書，因為深圳的人口較多，認為可以研究。
原文刊登於 香港電台