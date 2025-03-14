朱國強料小學或合併求存　張勇邦稱規模大辦學團體才較易處理

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，面對適齡學童人口下降的「寒冬期」，需要修訂措施面對現實。他認為教育局修訂「派0班」小學發展規劃及取消特別視學安排，是適合現時的狀態。

張勇邦在港台節目《千禧年代》表示，在適齡人口少的情況，若再進行一個特別視學有何意義，即使學校教學成效良好，但實際環境是沒有學生。他表示，如果開辦私家班，一些相對年輕的老師可能因學校情況及專業發展而有不同考慮，辦學團體或學校的團隊亦要上下一心，可能要「頂住六年」，除非有很雄厚的財政實力，否則並不容易。如果考慮合併，可能只有規模較大的辦學團體才相對容易處理，但現實並不容易。