朱敏健指族內歧視立法無逼切性　退休後不擔任公職

平機會主席朱敏健即將卸任5年任期，族內歧視在其任內未有開展立法程序，他表示，立法技術細節比想像複雜，由於未有法庭判決的實例，故立法只能憑空想像，而近年社會氣氛轉變，歧視內地同胞問題大減，過去5年僅收到20至25宗查詢，沒有投訴個案。故他認為族內歧視立法已無逼切性，以公眾教育和宣傳處理更佳，而若未來有需要立法，現時的研究亦已做好基本工作。 2019年起擔任平機會主席的朱敏健與傳媒茶聚時回顧5年工作，他指任內重整平機會架構，切實執行反歧視法例，處理個案效率超過服務承諾，並成立反性騷擾事務組及開設反性騷擾熱線，以及宣揚「通用設計」概念。他說上任時有人形容他接手平機會「燙手山芋」，現時看來山芋並不「燙手」，5年來得到支持平等機會的同路人支持，形容是「溫暖山芋」。

社會氣氛變歧視大減 族內歧視立法工作未見有時間表，朱敏健表示，族內歧視問題存在多年，過去多針對新來港人士的教育，在2019年和2020年問題較為嚴重，舉例疫情初期有部分食肆張貼針對內地同胞的告示，平機會跟進後已停止有關情況，而近5年因社會氣氛改變，族內歧視問題大減，內地同胞有關的查詢個案僅20至25宗，沒有投訴個案，現時已沒有立法逼切性。 他又指，平機會與政府和律政司就族內歧視立法研究一直緊密聯絡，但立法的技術細節比想像中複雜，法庭未有判決實例，故現時討論立法只能靠條文憑空想像。他認為，平機會一直進行反歧視的公眾教育和宣傳，處理族內歧視更佳，而雖然立法工作未有完成，但社會「對議題已有長足認識，工作上冇浪費到」，未來若因內地人才來港等因素，歧視內地同胞問題惡化，有需要立法時，現時的研究已做好基本工作。

反歧視法例有增補空間 他又提到，部分反歧視法例仍有增補空間，例如處於同一工作間但沒有工作關係的人士、劏房住客和聯校活動中不同校的師生等之間發生性騷擾個案，現時法例仍未能處理。 近年國泰空姐事件等不少涉歧視事件被視為政治化，朱敏健表示，有出於政治原因的議題會以歧視作包裝，但平機會只考慮事件是否涉及歧視，若有其他非涉歧視的因素，會小心切割開。 政府去年將平機會主席招聘條件由過去的「成熟品格」要求，改為「成熟的行政及公關技巧」，朱敏健說，「成熟品格」是基本條件，不用列明亦需要符合，而列出「公關技巧」則較為重要。