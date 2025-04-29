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2025-04-29 04:31:56
日報

李兆基出殯 靈柩擇吉日送順德安葬

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李兆基出殯

李兆基昨午辭靈出殯。

恒基地產創辦人李兆基上月17日離世，昨在香港殯儀館出殯，靈柩另擇吉日移送祖籍順德大良安葬。

李兆基喪禮在香港殯儀館舉行，多名政商界人士、恒基和煤氣公司員工及市民到場作最後送別。團體公祭於早上9至11時舉行，之後大殮以佛教儀式進行，至中午12時15分辭靈出殯。十名扶靈人士包括：全國政協副主席梁振英、政務司長陳國基、財政司長陳茂波、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、新鴻基地產資深董事郭炳江、東亞銀行執行主席李國寶、恒基兆業地產集團副主席林高演，以及香港大學校長張翔。

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李兆基出殯

恒基員工、市民等昨向李兆基作最後道別。(鍾式明攝)

李兆基出殯

李兆基親屬向記者致意。

殯儀館對面的渣華道遊樂場設有大型帳篷悼念區，開放給公眾弔唁。在恒基工作38年的蔣先生專誠到來弔唁，他形容心情難過，指香港社會失去一位賢達。他又大讚李兆基是好老闆，並啟發他做事要親力親為。

李兆基的兩名兒子李家傑和李家誠在儀式後步出殯儀館，向到場採訪的傳媒致意。李家傑表示，已擇吉日將父親的靈柩送回原籍安葬，由於是私人送別，不會公開進行。李家誠表示，大家都很不捨得父親，很感謝市民愛戴他。

另外，恒基透露於5月1至5日在中環The Henderson頂樓的Cloud 39舉辦《李兆基博士紀念展——和光同塵》展覽，透過四大篇章呈現「四叔」傳奇一生，公眾須預約到訪。

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