李兆基設靈 政商界送別 前員工：盼表達真切謝意

恒基地產創辦人李兆基上月離世，昨在北角香港殯儀館設靈，大批政商界人士均出席悼念，向李兆基作最後道別，包括行政長官李家超、前行政長官曾蔭權和林鄭月娥，以及多名司局長等；商界則有新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及兄長郭炳江、盈科拓展集團主席李澤楷等。有恒基的現職員工和前員工，以及大批市民到場悼念。

人稱「四叔」的李兆基上月17日離世，享年97歲；昨在香港殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行。現場所見，殯儀館外擺放多個由各界人士和團體致送的花籃和花牌，而殯儀館內的牆壁則鋪上白花。昨午約1時左右，李兆基的長子李家傑、幼子李家誠和太太徐子淇先後抵達香港殯儀館。其後李家傑在場會見傳媒，並表示「呢兩日辛苦大家，有心。」李家誠和徐子淇亦有向在場傳媒致謝。 午後多名政商界人士陸續到場弔唁，李家傑和李家誠等家屬在場接待。李家超和多名高官均有出席，其中李家超於下午5時半到場，逗留約半小時後離開；中聯辦主任鄭雁雄則在傍晚時份到場。另外，多名司局長亦先後到場。包括律政司長林定國、署理財政司長黃偉綸、財經事務及庫務局長許正宇、文化體育及旅遊局長羅淑佩、民政及青年事務局長麥美娟和保安局長鄧炳強等。

商界方面，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及兄長郭炳江、盈科拓展集團主席李澤楷、東亞銀行執行主席李國寶伉儷、兒子李民斌、中原集團創辦人施永青等。 其中，李家傑和李家誠在悼念冊撰寫「給爸爸的信」，提到當年為祖父籌備出殯時，因唱誦過程出錯而請另一班師父翌日再唸，爸爸當時卻擔憂因而影響第一班師父的生計，反映爸爸為顧念不相干的人，寧捨棄自家利益。李家傑則提到希望下一世能夠成為李兆基的爸爸，照顧他。

此外，恒基亦在殯儀館對面球場位置設悼念區，昨午起開放予公眾弔唁，今日開放時間則由上午9時至下午1時。悼念區以白色為主，正中央放上李兆基的遺照，內設李兆基紀念展覽，和長12米、高5米的大型祭壇；亦備有花池供致祭人士放置留言咭。場內備有弔唁留言冊，播放紀念李兆基生平的影片和展示各界人士弔唁函件，並提供紀念小冊子予到場人士取閱。 在恒基工作10年、現已離職的連小姐認為，雖然未曾真正接觸過李兆基本人，但認為對方是一位大慈善家；並因在公司服務多年來，感覺公司是一個溫馨的大家庭，公司在他的領導下也營運得非常好，故昨日前來公祭，盼表達真切的謝意。她相信，李兆基的下一代會好好守住家業，公司仍然好好發展。

邱小姐在李家旗下公司現役員工、工作已3年，她指，雖然李兆基在她入職時已卸任主席，但聽過其他員工稱讚他「好人、好踏實、重孝義」，如有資深員工曾分享李兆基對員工要求不高，「容易放手俾你去發揮同發展，會俾時間同機會你慢慢去應付、處理」，不少員工都選擇留在公司工作數以十年。 鍾先生則是李兆基中學的舊生，已畢業約30年。他表示，學校獲李兆基大力協助下，為學生提供良好的學習環境和大量資源，並招聘多名好老師，讓學校在數年內從Band 4提升至約Band 2的水平，他與其他學生均非常感謝李兆基。他又指，及後升讀大學時，亦曾在獎學金的頒獎典禮上與李兆基握手，認為他是一名慈祥又慷慨的長者，故到悼念區感謝李兆基作育英才。 治喪委員會今日上午將舉行團體公祭，大殮以佛教儀式進行，靈柩稍後移送李兆基原籍地順德大良安葬。