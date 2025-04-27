李兆基逝世｜今香港殯儀館設靈開放公眾悼念區　不少員工市民到場作最後道別

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基上月離世，享年97歲。李兆基今日在北角香港殯儀館設靈，下午約1時恒地聯席主席、長子李家傑，以及幼子李家誠拖著妻子徐子淇步出殯儀館，其間李家傑向在場傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心」。 ▼李兆基大型帳篷悼念區▼

悼念區播放紀念李兆基生平影片 在香港殯儀館對面的渣華道遊樂場，另設有一個大型帳篷悼念區，正中央放有李兆基的遺照，旁邊設有李兆基紀念展覽，以及長12米、高5米的大型祭壇，亦備有花池供致祭人士放置留言卡。場內同時有弔唁留言冊、播放紀念李兆基生平的影片和展示各界人士弔唁函件，並提供紀念小冊子予到場人士取閱。大型帳篷悼念區今日下午1時半至晚上7時，以及明日上午9時至下午1時開放。 中午起陸續有政商界人士前來悼念李兆基，包括前政務司司長、全國政協常委唐英年伉儷、署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩及常任秘書長沈鳳君、財經事務及庫務局局長許正宇等，以及已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪、中原集團創辦人施永青等。

有同鄉感謝李兆基為故鄉貢獻 大型帳篷悼念區下午開放後，開始有員工、前員工和市民到場，向李兆基作最後道別。在恒基工作10年、現已離職的連小姐稱，雖然未有機會見過李兆基真人，但認為對方是一名大慈善家，在公司工作多年都感覺到公司是溫馨的大家庭，在他的領導下亦營運得非常好，今日前來鞠躬是真的想表達真切致謝。她相信李兆基的下一代會好好守住家業，而公司現時都維持良好的發展。 在李家旗下公司工作3年的員工邱小姐稱，入職時李兆基已卸任公司主席，但聽過其他員工讚揚李兆基好人、踏實和重孝義，例如有資深員工指李兆基對員工要求不高，「容易放手畀你去發揮同發展，會畀時間和機會你慢慢去應付及處理」，因此很多員工都在此工作數以十年計。林先生就透露自己是李兆基的同鄉，感激對方為故鄉做了很多事，今次是懷著感恩的心而來，又稱兒子都是在由李兆基父親、李介甫設立的學校讀書。