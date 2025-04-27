李兆基逝世｜前員工赴悼念區表達謝意 「公司是一個溫馨的大家庭」

恒基地產創辦人李兆基上月離世，今日(27日)在香港殯儀館設靈。恒基在渣華道遊樂場設大型帳篷悼念區，供公眾人士弔唁。在恒基工作10年、現已辭職的連小姐認為，雖然未親眼見過李兆基本人，但認為對方是一位大慈善家；並因在公司服務多年來，感覺公司是一個溫馨的大家庭，公司在他的領導下也營運得非常好，故昨日前來公祭，盼表達真切的謝意。她相信，李兆基的下一代會好好守住家業，公司仍然好好發展。

邱小姐至今在李家旗下公司工作3年，雖然李兆基在她入職時已卸任主席，但聽過其他員工稱讚他「好人、好踏實、重孝義」，如有資深員工曾分享李兆基對員工要求不高，「容易放手畀你去發揮同發展，會畀時間同機會你慢慢去應付、處理」，因此不少員工都選擇留在公司工作數以十年。

李兆基中學舊生：為學生提供良好環境和資源

鍾先生則是李兆基中學的舊生，至今已畢業約30年。他表示，李兆基曾大力協助該校，「搞得好靚、好好，有游泳池咁」，為學生提供良好的學習環境和許多資源，並招聘多名好老師，讓學校在數年內從Band 4提升至約Band 2的水平，他與其他同學因此非常感謝李兆基，「一班人都好努力、想報答」。他又指，及後升讀大學時，亦曾在獎學金的頒獎典禮上與李兆基握手，認為李兆基是一名慈祥又慷慨的長者，故到悼念區感謝李兆基作育英才。

自稱是李兆基「鄉里」的林先生表示，雖然未曾有過直接接觸，但因兒子自小在李兆基父親李介甫設立的學校完成學業，非常感謝李兆基家族為家鄉的教育及醫療衛生作出的極大貢獻，故懷著感恩的心到場緬懷李兆基。

關先生則分享，「之前收英皇道201號時，交過鑰匙畀李博士」，親身接觸李兆基，可惜至今的記憶已較模糊，只記得他當時穿著白恤衫，但仍盼到場紀念李兆基。