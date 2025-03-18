李兆基逝世｜恒地老臣大讚「恐龍老闆」已絕種：無見過佢發脾氣鬧人

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基周一（17日）與世長辭，享年97歲。在恒基工作28年的恒地執行董事孫國林今日（18日）於電台節目分享與「四叔」共事點滴，大讚李是「恐龍老闆」：「所有同事都認同（李兆基）非常之好老闆，呢種好老闆從來無見，相信絕種，一生人喺公司做28年嚟從來無見過佢發脾氣，鬧過人。」

孫國林稱李兆基對同事、合作夥伴及街外人也是一視同仁，謙厚彬彬有禮全無架子，凡事親力親為，不會斤斤計較，願自己賺少，都希望能和他人好好合作。雖然員工做錯事難免，但「四叔」從不會嚴辭責備，只會笑笑口鼓勵：「拍膊頭同佢講下次做返好啲，同事心理上無咁大壓力。」被問李兆基是否怎樣都不會責駡及辭退員工，孫國林說只有極少案例，不會輕易辭退。

令員工感覺像大家庭

孫國林稱李兆基下的恒基令員工感覺像大家庭，所以很多員工一做就2、30年，他舉例財務部有位超過97歲的員工，年紀大過李兆基，但仍然每天工作。員工有午飯及下午茶，派麵包或西餅，疫情期間更派發湯水。

提醒員工勿憑外貌及衣著看輕人

孫國林表示李兆基曾提醒員工勿憑外貌及衣著而看輕人，不少人會去公司傾談合作，結束後李兆基會送對方到電梯門口，更告誡同事：「不要因他衣著一般就看輕人，（或許）他將來會與我們有很大的生意合作。」