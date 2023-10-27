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2023-10-27 10:43:59

李克強病逝｜與港有緣97年出席政權交接儀式 2011年任副總理訪港3天

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李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片)

李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片)

國務院前總理李克強昨日（26日）突發心臟病，經全力搶救無效，於今日（27日）010分在上海逝世，享年68歲。李克強擔任總理10年未有到香港考察，行政長官每年到北京述職也會向他匯報工作。不過，在他任常務副總理期間，20118月曾訪港3天，包括參加香港大學百周年校慶典禮，期間引發連串爭議。

值得一提是，李克強早與香港結下緣份。在上世紀80年代初，李克強曾率全國學聯代表團訪問香港，與香港學聯交流並參觀培僑中學。1997年香港回歸，李克強赴港參加政權交接儀式，當時他是共青團中央書記處第一書記。

1998年，李克強調任河南，與香港工商界互動密切，力推豫港合作。2004年至2007年，李克強出任遼寧省委書記，邀請港企參與老東北工業基地建設、國企改組改造等重要項目。

出席港大百年校慶起風波

李克強在2011816日至18日以副總理身份訪港，參觀機構及社區設施，及到藍田麗港城家訪，了解經濟及民生情況，出席國家「十二五」規劃與兩地經貿金融合作發展論壇，以及香港大學百周年校慶典禮等活動。不過，港大之行引發風波。警方對校園採取嚴密保安措施，與示威學生發生衝撞。李亦被指獲校方安排坐上校監椅，及後港大解釋李坐的是過去有不少重要人物訪問港大時坐過的「貴賓椅」，不是校監椅。

李克強2011年訪港三日，時任行政長官曾蔭權在機場接機。(政府新聞處) 李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片) 李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片) 李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片) 李克強2011年到訪香港大學出席香港大學百周年校慶典禮(港大圖片) 李克強2011年到藍田麗港城家訪(新華社)

宣布36條撐港措施

李克強在港行程大都與經濟財政領域有關，其中最引人注目的是他在「『十二五規劃』與兩地經貿金融合作發展論壇」上的演講。李克強代表中央宣布36條撐港措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅遊、食物到區域經濟合作等各個方面。

他回京前在機場概括訪港之行，稱感受最深的可以概括為三句話：一是香港在祖國改革開放中的重要作用不可替代，內地和香港合作發展領域廣闊，有很大潛力; 二是香港同胞勤勞智慧，香港社會開放多元，充滿著生機活力; 三是無論形勢如何變化，「一國兩制」的香港具有應對挑戰、保持繁榮穩定的強大生命力。「我們有理由相信，香港的明天一定會更好！」

 

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