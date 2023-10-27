李克強病逝｜與港有緣97年出席政權交接儀式 2011年任副總理訪港3天

國務院前總理李克強昨日（26日）突發心臟病，經全力搶救無效，於今日（27日）0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強擔任總理10年未有到香港考察，行政長官每年到北京述職也會向他匯報工作。不過，在他任常務副總理期間，2011年8月曾訪港3天，包括參加香港大學百周年校慶典禮，期間引發連串爭議。

值得一提是，李克強早與香港結下緣份。在上世紀80年代初，李克強曾率全國學聯代表團訪問香港，與香港學聯交流並參觀培僑中學。1997年香港回歸，李克強赴港參加政權交接儀式，當時他是共青團中央書記處第一書記。

1998年，李克強調任河南，與香港工商界互動密切，力推豫港合作。2004年至2007年，李克強出任遼寧省委書記，邀請港企參與老東北工業基地建設、國企改組改造等重要項目。

出席港大百年校慶起風波

李克強在2011年8月16日至18日以副總理身份訪港，參觀機構及社區設施，及到藍田麗港城家訪，了解經濟及民生情況，出席國家「十二五」規劃與兩地經貿金融合作發展論壇，以及香港大學百周年校慶典禮等活動。不過，港大之行引發風波。警方對校園採取嚴密保安措施，與示威學生發生衝撞。李亦被指獲校方安排坐上校監椅，及後港大解釋李坐的是過去有不少重要人物訪問港大時坐過的「貴賓椅」，不是校監椅。