李嘉誠基金會捐中大1.5億元　助發展生物醫學科研

香港中文大學(中大)表示，獲李嘉誠基金會捐贈1.5億港元，連同等額配對，將為中大醫學院成立一項價值3億元基金，用於支持生物醫學科技的科研發展。

中大正加強創新生物醫學研究及加快將科研成果轉化至臨床應用，並推出「至臻至美」計劃，首要目標是加速將醫學科研成果由實驗室應用到人體身上。中大代表上周五(17日)拜會基金會主席李嘉誠，親自感謝基金會多年來對中大的支持。中大校董會主席查逸超教授感謝李嘉誠基金會今次的捐贈，強調將發揮重要作用，支援中大繼續開展創新生物醫學研究。

段崇智：生物醫學發展助國家至世界經濟繁榮

校長段崇智指，生物醫學研究與生物科技發展所帶來的新發現及應用，不但可改善人類生活質素，對香港、國家以至世界的社會福祉和經濟繁榮亦至關重要。他稱創新生物醫學是中大2021至2025策略計劃的重點研究範疇，研究水平獲國際公認，並感謝李嘉誠基金會的捐助，讓中大得以在此領域發揮其影響力。

中大上述計劃包括支持開發創新的診斷及治療方法及加強基礎設施為新工具進行臨床評估等兩個主要項目。中大醫學院院長陳家亮教授指，中大醫學院成立40年，一直秉持以「病人為本」的信念，積極透過醫學研究，不斷提升對疾病的診斷、治療和預防，認為李嘉誠及基金會的捐助，加強院方在醫學科研領域的能力。