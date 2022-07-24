李嘉誠基金會捐贈帆船昨首航 讓殘疾人體驗航海樂趣

香港航能 (Sailability HK) 宣布，由李嘉誠基金會捐贈的新帆船「無限號」，昨日(23日)由香港遊艇會駛至白沙灣遊艇會，完成首航。

香港航能於 2009 年由 Mike Rawbone 及 Kay Rawbone 共同創立，是香港唯一一家爲殘疾及面對其他生活挑戰人士提供航海體驗的機構。而「無限號」則由李嘉誠基金會捐贈，並獲 Solarista Club 會員承諾資助日常運作開支，白沙灣遊艇會提供泊位，Solaris Yachts Asia 的 Enrico Zanella 則就殘疾人士於船上航行方面提供意見及技術方案。

「無限號」是一艘40呎長的 Solaris 性能帆船， 設有3個客艙及6個臥鋪，可容納12位乘客。該艘帆船由位於意大利 Aquileia 的 Solaris 廠房建造，裝置多種佈局及若干駕駛操控改動，讓不同能力的船員均能有效操作。「無限號」從意大利港口 Trieste 出發，經汽車運輸船 Beluga Ace 運載，於本月1日抵達香港後，送往香港遊艇會作最後準備，並於昨日(23日)首航至白沙灣遊艇會。

香港航能表示，將充分利用「無限號」作為治療平台，為殘疾人士提供海上帆船駕駛訓練，讓他們不但能體驗航海樂趣，並可與陽光、風、雨及海洋等大自然元素連繫，令生活增添色彩。同時，香港航能亦計劃以「無限號」參與由香港仔遊艇會、遊艇船主協會 (Cruiser Owners Association)、白沙灣遊艇會及香港遊艇會舉辦的各項賽事。

香港航能自2009年創立以來，由最初僅得創辦人捐贈的兩艘小船，至今有37艘船。在天氣情況許可下，香港航能每年舉辦超過3,000堂個人航海課。由2009年至2021年年底，個人航海次數達14,316次，當中12,135次的船員為殘疾人士。