李嘉誠基金會捐贈3部治療肝癌機　將全數在私家醫院使用

李嘉誠基金會去年分別向兩間大學醫學院和養和醫院，捐贈各一部超聲波組織碎化技術儀器(Histotripsy)，但兩間醫學院的儀器將轉移至港怡醫院和中大醫院。港大醫學院指，至今已有40名病人接受臨床試驗治療，將探討應用技術治療其他癌症。有立法會議員期望，港大醫學院可公布初步數據，爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療，使更多病人受惠。

港怡醫院收費30萬起

從美國引入的Histotripsy，採用全球頂尖的組織碎化技術在香港進行臨床試驗，利用高強度超聲波瞄準及破壞癌細胞，整個過程不涉及切口或輻射。去年李嘉誠基金會先後向港大、中大醫學院和養和醫院，捐贈各一部Histotripsy，並資助兩間醫學院各10位肝癌患者接受治療，其中10人到瑪麗醫院接受臨床試驗治療。

港大醫學院去年稱，期望在儀器完成臨床研究後，服務可以恆常化以惠及更多公院病人。不過，港怡醫院上周宣布將引入Histotripsy系統，並在本月底開始為肝癌患者治療，收費為30.8萬元起，合資格香港居民可減5萬元。有保險公司日前亦稱，會把Histotripsy技術納入醫保範圍，但計劃有待技術可於中大醫院予公眾使用後才開始推行，病人屆時亦要參與臨床試驗，換言之中大醫學院的儀器最終會安排到中大醫院使用。

港大醫學院回覆《am730》指，團隊已按捐贈計劃在教學醫院瑪麗醫院進行臨床試驗，去年9月起共為40名病人提供治療，研究計劃仍在進行階段，其後會撰寫學術報告並擬在國際期刊上發表，並將會探討應用技術治療其他癌症。港大醫學院續指，團隊可透過與另一教學醫院港怡醫院共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗，讓更多病人受惠。

陳凱欣：病人角度觀感欠佳

立法會議員陳凱欣認為，Histotripsy轉移至私家醫院一事從病人角度而言觀感欠佳，期望港大醫學院公布研究初步數據，如初步存活率、住院日數等，以爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療，令更多病人受惠。私家醫院方面，陳凱欣稱中大醫院現須透過承擔公營服務償還延遲還款利息，建議可利用儀器服務公營病人，甚至吸引非本地客源拓展旅遊醫療產業。

醫管局港島東聯網前總監陸志聰在一個電台節目稱，公立醫院引進新儀器有既定程序，並需要考慮人手配套和醫院預算，例如有否足夠人士掌握相關技術，以及需要儀器一定的臨床數據，又指由於引入新儀器涉及公帑，因此相關進度會較慢。他續說，Histotripsy現正用於臨床研究，不論公立或私家醫院都可進行，過去亦多於公院進行，因此不存在只有私家醫院可用的情況。