李嘉誠基金會捐1.5億予中大醫學院 另捐500萬推動專科護士持續教育

李嘉誠基金會今天(23日)公布兩個新項目，包括1.5億元助中文大學醫學院得3億科研經費，以及500萬元推動專科護士持續教育。至於因應疫情而推出的「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」 自開展以來，參與醫院共接收801名公立醫院病人，其中655人已出院；此計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。

李嘉誠基金會宣布，捐資1.5億港元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，這捐款將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。基金會深信，支持新一代醫生、科學家掌握智慧醫療領域和發展新興的生物醫學創新及科技，以優質及高效治理去塑造和定義更公平的醫療未來，刻不容緩。李嘉誠對中大醫學院聚焦強化科研的承擔，銳意轉化科研成果及優化醫療服務的決心，深受鼓舞，李嘉誠表示：「促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是我們未來經濟活力之關鍵。」 中大醫學院院長陳家亮教授感謝李嘉誠基金會的一貫支持。

李嘉誠：護士貢獻不可量算

另外，李嘉誠基金會亦宣布向「香港護理專科學院」捐資500萬港元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。李嘉誠認為，護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算的：「能夠支持香港護士，我深感榮幸，她們體諒病患的智慧和善良的心力，為我們的健康和福祉帶來實質正向改變。」香港護理專科學院院長車錫英教授衷心感謝李先生對護專的信任和支持。