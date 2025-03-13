李嘉誠捐贈治肝癌儀器將全交私院用 政府：公營是否引入考慮多項因素

李嘉誠基金會去年分別向兩間大學醫學院和養和醫院，捐贈各一部超聲波組織碎化技術儀器(Histotripsy)，但兩間醫學院的儀器將轉移至同屬私家醫院的港怡醫院和中大醫院。港大醫學院指，至今已有40名病人接受臨床試驗治療，將探討應用技術治療其他癌症。有立法會議員期望，港大醫學院可公布初步數據，爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療。當局指，衛生署近期接獲一宗相關醫療器械申請，強調為公營醫療引入藥械須考慮安全性及效果，不受是否由個別藥械生產商提供或捐助影響。

從美國引入的Histotripsy採用全球頂尖組織碎化技術，利用高強度超聲波瞄準及破壞癌細胞，過程不涉切口或輻射。李嘉誠基金會去年先後向港大、中大醫學院和養和醫院，捐贈各一部Histotripsy，並資助兩間醫學院各10位肝癌患者接受治療，其中10人到瑪麗醫院接受臨床試驗治療。

港大醫學院：已治療40病人 港大醫學院去年稱，期望在儀器完成臨床研究後服務可恆常化，不過港怡醫院宣布將引入Histotripsy系統，月底開始為肝癌患者治療，收費為30.8萬元起，合資格港人可減5萬元。有保險公司日前亦稱，會把Histotripsy技術納入醫保範圍，但計劃有待技術於中大醫院予公眾使用後才開始，病人亦要參與臨床試驗，換言之中大醫學院的儀器最終會在中大醫院使用。

港大醫學院回覆本報指，團隊已按捐贈計劃在教學醫院瑪麗醫院進行臨床試驗，去年9月起共為40名病人提供治療，研究計劃仍在進行階段，其後會撰寫學術報告並擬在國際期刊上發表，並將會探討應用技術治療其他癌症。港大醫學院續指，團隊可透過與另一教學醫院港怡醫院共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗。 政府：十分關注研究結果 港大醫學院、中大醫學院及養和醫院正使用Histotripsy作肝癌治療臨床試驗，政府和醫管局十分關注這些研究結果，期待數據能為未來更廣泛應用提供科學依據。

政府回應又提到，醫管局在評估和決定為公營醫療引進新醫療器械和創新治療方法時，有嚴格既定限制，包括要考慮治療手段安全性、效果有否充分實證數據支持、引進的成本效益等，考慮過程亦要確保公平客觀和謹慎運用公共資源，不會亦不應受有關治療方法是否由個別藥械生產商提供或捐助左右。 醫衛局強調，在公營醫療應用尚在臨床試驗階段的新治療藥械和手段，需要非常小心謹慎處理，而衛生署近期接獲一項超聲波組織碎化醫療器械申請表列「醫療器械行政管理制度」，申請仍在處理當中，另醫管局會緊密跟進醫療科技發展。當局又指出，醫療器械的臨床試驗與臨床服務是兩碼子事，未完成臨床試驗便不能成為臨床服務，呼籲市民尋求醫療服務時，切勿受網上廣告或代言人式宣傳所影響。

陳凱欣：病人角度觀感欠佳 立法會議員陳凱欣認為，事件從病人角度而言觀感欠佳，期望港大醫學院公布研究初步數據，如初步存活率、住院日數等，以爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療，令更多病人受惠。私家醫院方面，陳凱欣稱中大醫院現須透過承擔公營服務償還延遲還款利息，建議可利用儀器服務公營病人，甚至吸引非本地客源拓展旅遊醫療產業。 醫管局港島東聯網前總監陸志聰昨在電台節目稱，公立醫院引進新儀器有既定程序，並需要考慮人手配套和醫院預算，例如有否足夠人士掌握相關技術，以及需要儀器一定的臨床數據，又指由於引入新儀器涉及公帑，因此相關進度會較慢。