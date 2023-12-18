李嘉誠捐600萬 資助公院急症室引入AI 精準鎖定腦出血位置

人口老化令公營醫療服務的需求不斷增加，醫管局積極引入人工智能技術，以提升服務效率、病人安全和服務質素。李嘉誠基金會的慷慨捐款，將會為公立醫院急症室引入人工智能技術，更高效及精準地協助分析腦部電腦斷層掃描影像，確定病人腦部損傷、腦內出血等緊急情況。有關技術可即時分析及鎖定出血點，提高精確度，在分秒必爭的緊急情況下，加快治療流程。

未來3年提供逾57萬次服務

李嘉誠表示，一直倡議利用科技提升醫療服務，使用全面的深度學習系統可以為放射科醫生和醫療專業人員提供準確性和分流決定的支持，更精準、更靈活、更高效地為社區服務。李嘉誠基金會很榮幸能為醫管局邁向未來、小步快走的飛躍作出一點貢獻。

醫管局主席范鴻齡表示衷心感謝李嘉誠的慷慨捐助，支持醫管局發展「智慧醫院」，為市民提供「智慧醫療」，有關技術可提升診斷急性腦部問題的準確性和效率，長遠提升醫療成效，令醫療服務可持續發展。



在醫療上應用人工智能技術，除了有效協助醫護團隊及早察悉病人病情變化、作出合適的臨床判斷、加快制定治療計劃外，亦有助理順工作流程。目前，醫管局已在急症室及普通科門診診所採用人工智能技術，協助分析胸肺及髖關節X光片，以縮短異常X光片的複檢時間。未來醫管局會繼續引進更多合適的人工智能技術，協助分析影像，提升診斷的效率。

