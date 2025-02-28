李嘉誠373億身家蟬聯香港首富 福布斯：香港富豪總財富升近2%

香港最有錢的人是誰呢？《福布斯》發布香港2025年富豪榜，香港首4大富豪排名未有變化，其中長和系創辦人李嘉誠再度蟬聯「香港首富」，而李兆基、鄭家純家族則緊隨其後。福布斯表示，首50位富豪的總財富按年小幅上升約1.7%，相信因房地產市場面臨困境，國際局勢緊張，抵銷內地刺激措施帶動港股大幅上升的利好因素。

福布斯最新香港大富豪榜顯示，李嘉誠以373億美元(約2,909億港元)身家繼續領先。分析指，雖港房地產市場的長期低迷，導致旗艦公司長江實業股價下跌，但李嘉誠其他投資組合表現彌補缺口，身家較去年增加約11億美元(約85.5億港元)。至於恒地創辦人李兆基以292億美元(約2,278億港元)的淨資產續保持香港第二富豪地位。

另外，新世界發展主席鄭家純家族以195億美元(約1,521億港元)排名第三，值得留意的是，周大福珠寶因中國需求放緩，致股價下跌，加上房地產子公司新世界發展負債纍纍，令鄭家純家族成為十大富豪中「身家縮水」最多，一年削26億美元(約202.1億港元)或12%，至195億美元。已故的李錦記集團主席李文達，其5名子女以162億美元(約1,264億港元)繼續排名第四。

Uniqlo、Lululemon等品牌的供應商晶苑國際集團共同創辦人羅樂風家族，身家於年內增加幅度最大，大增64%至18億美元。