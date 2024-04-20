李國棟稱照顧者壓力問題普遍及無分階級　籲正視有需要個案

安老事務委員會主席李國棟說，涉及照顧者的悲劇令人感到無奈，需要擴大宣傳，讓有需要人士知道照顧者壓力問題很普遍，無分階級，鼓勵他們向外求助，醫社合作亦同樣重要，推廣基層醫療和家庭醫生也可以提供協助，正視有需要個案，除了培訓外傭照顧家居長者的生理需要，也可以訓練外傭察覺長者的情緒問題。
對於社署擴大長者日間暫託服務，每間納入網絡的院舍有約一至兩個宿位，李國棟在本台節目《星期六問責》說，暫託對照顧者特別重要，讓他們可稍作休息，但將來需求持續增加，現時可提供的名額很少，長遠增設日間中心服務，有助解決問題。他指出，照顧者津貼計劃每月津貼額增至3000元是好事，屬於象徵式支持，但需要留意是否可持續，又指除了財政支援，長者更需要求助和諮詢途徑。
李國棟：垃圾徵費倘負擔有困難應提供資助
另外，垃圾徵費將於8月正式落實，有聽眾致電節目，指長者在護理用品的消耗較大，日後開支會增加，如果政府鼓勵居家安老，應提供資助補貼或免費派發指定垃圾袋。李國棟說，原則上希望市民源頭減廢，保護地球健康，但負擔上如果有困難，應該以鼓勵家居安老為方向提供資助。 李國棟提到，同意放寬容許內地機構經營的安老院舍納入資助，增加港人到內地養老的選擇，但需要設審核等配套，一般較關注財政是否穩健和衛生環境，以及服務人員的培訓質素，政府有認真做考察，又指內地院舍設「星級」制後，可以考慮將來作為挑選內地認可院舍的標準。
原文刊登於 香港電台