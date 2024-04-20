李國棟稱照顧者壓力問題普遍及無分階級　籲正視有需要個案

安老事務委員會主席李國棟說，涉及照顧者的悲劇令人感到無奈，需要擴大宣傳，讓有需要人士知道照顧者壓力問題很普遍，無分階級，鼓勵他們向外求助，醫社合作亦同樣重要，推廣基層醫療和家庭醫生也可以提供協助，正視有需要個案，除了培訓外傭照顧家居長者的生理需要，也可以訓練外傭察覺長者的情緒問題。

對於社署擴大長者日間暫託服務，每間納入網絡的院舍有約一至兩個宿位，李國棟在本台節目《星期六問責》說，暫託對照顧者特別重要，讓他們可稍作休息，但將來需求持續增加，現時可提供的名額很少，長遠增設日間中心服務，有助解決問題。他指出，照顧者津貼計劃每月津貼額增至3000元是好事，屬於象徵式支持，但需要留意是否可持續，又指除了財政支援，長者更需要求助和諮詢途徑。